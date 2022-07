- MultiVersus, la bêta ouverte disponible bientôt

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

Les joueurs pourront incarner leur personnages preférés

Warner Bros. Games a annoncé aujourd'hui que la Bêta ouverte de MultiVersus serait disponible dès le 26 Juillet sur PC, PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series. La bêta sera ouverte à partir du 19 Juillet en Early Access, pour les joueurs ayant participé à l'Alpha fermée de MultiVersus, et les personnes recevant des codes à travers les Drops Twitch.

Une nouvelle bande annonce presénte un nouveau personnage à incarner, le Géant de Fer, qui sera un des 16 personnages jouables. La bêta ouverte comprendront huit cartes différentes, dont la BatCave (Batman) et le Manoir Hanté de Scooby-Doo (Scooby-Doo). La bêta sera ouverte au crossplay, pour permettre aux joueurs de découvrir les modes multijoueurs en ligne.