(TEST) Arcadegeddon (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Des stagiares valeureuses

Lorsque le chef dit: testez, alors les stagiares se dévouent. Et ce, n'importe le genre du jeu donné.C'est ainsi que ma collègue Ambre s'est rétrouvée avec un jeu de tir à la troisième personne alors que ça faisait plus de 10 ans qu'elle n'avait pas touché au genre. Se faire sortir de sa zone de confort comme ça, c'est à en faire suer un joueur lambda, mais il en faut plus pour démotiver une stagiare chez Gamalive...Même si elle est partie un peu à la ramasse sans savoir de quoi traitait le jeu, son gameplay, etc... tout ça ne l'a pas empechée de nous pondre un beau test, bien complet comme on les aime, qui vous donnera un avant-gout du jeu.