Vivez l'aventure de l'événement Gaiden Apex Legends

Publié le Lundi 18 juillet 2022 à 10:40:00 par Sara Brugioli

Un nouvel événement pour le Free-To-Play

EA présente tous les détails de cet événement unique sur le blog officiel.



Le Free-To-Play de Respawn Entertainment va ouvir son nouvel événement Gaiden, du 19 juillet au 2 août.Pendant cette durée les joueurs pourront retrouver le mode Armés et Dangereux, qui leur permettra des récuperer au sein du butin de jeux des armes plus puissantes. Des objets cosmetiques limités vont aussi apparaître dans le store, et si tous les 40 objets à thème sont récoltés avant la fin de l'événement un skin exclusif sera debloqué. Pour finir, une série de défis hebdomadaires seront disponibles pour les joueurs.