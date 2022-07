Les Sims 4 annonce l'ajout de l'orientation sexuelle

Publié le Lundi 18 juillet 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Parce que les personnes queer ne disparaissent pas après juin

Dans la volée du pack d'extension Années Lycée, Maxis nous prépare une mise à jour du jeu de base ajoutant la caractéristique d'orientation sexuelle. Vous pourrez donc choisir l'attirance sexuelle et romantique (séparément) de vos Sims et s'ils sont toujours en découverte de leur orientation romantique. Vous pourrez donc faire des sims panromantiques, pansexuels, aromantiques et/ou asexuels, et tout ce qui se trouve entre chaque extrême.Un peu tard après juin (le "pride month"), mais on ne va pas s'en plaindre, mieux vaut tard que jamais ! Pour le moment le système est plutôt binaire (homme/femme), mais on nous promet que le système est encore en travaux et devrait s'adapter à la mise à jour ajoutant les identités de genre non-binaires.