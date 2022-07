- Sortie de Krypto Super-Chien : Les Aventures de Krypto et Ace sur PC et consoles

Publié le Lundi 18 juillet 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

Un jeu qui a du chien

Le jeu développé par PHL Collective et édité par Outright Games et Bandai Namco est dès maintenant disponible sur PC à travers Steam, ainsi que sur Xbox One et Series, Playstation 4 et 5 et sur Switch. Le jeu vous invite à incarner un chien super-héros dont la mission est de sauver les animaux de Métropolis des griffes de Lex Luthor et de son armée de "Lexbots". Vous devrez ensuite vous assurer que chaque animal sauvé sera adopté par une famille aimante avec un mini-jeu d'adoption.



Le jeu pour enfant prépare la sortie du film dont il est tiré le 30 septembre de cette année.