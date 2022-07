Seduction : A Monk's Fate, sortie prochaine

Publié le Mardi 19 juillet 2022 à 09:00:00 par Sara Brugioli

Qui appelle un exorciste?

EASTASIASOFT annonce la sortie prochaine de son jeu d'horreur en side-scroller, Seduction : A Monk's Fate, le 20 juillet.Le titre promet du sombre, et le jeu nous met dans la peau d'un jeune moine voyageant dans un univers sombre et dangereux et faisant face aux secrets de son monastère... Dans cette aventure en side-scroll, resolvez des puzzles, cherchez des indices et des réponses à vos questions, et échappez au danger de la tentation, qui vous attandra à chaque tournant. Sauvez une jeune femme du sacrifice, car sa mort pourrait amener encore plus de dangers.On vous pose le trailer ici, pour vous donner un avant-goût du jeu.