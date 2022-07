La galerie de Kim

Publié le Lundi 18 juillet 2022 à 16:30:00 par Julie Kim Guenego

Peut être qu'on devrait leur laisser une chance...

Yoshihiro Togashi).

Salut! Je sais pas si vous êtes au courant que Netflix prépare une adaptation live-action de Yu Yu Hakusho (Et oui, un autre live action que personne n'a demandé. Ils ont récemment commencé à révéler le cast du film et je suis pas convaincue pour l'instant... Je me demande bien comment le film sera, en connaissant les anciennes adaptations de Netflix peu fameuses ! Voilà un dessin de Yusuke, le protagoniste. D'ailleurs just a random thought, sa coupe de cheveux m'a rappelé Phoenix Wright dans Ace Attorney.