Oddworld: Soulstorm s'invite sur Switch

Publié le Mardi 19 juillet 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

Eat the rich

Après la sortie du remake de Oddworld: Abe's Exoddus sur PC, Playstation et Xbox, Oddworld: Soulstorm sort sur Switch avec une edition "Oddtimized". On nous promet donc une version optimisée pour la plateforme de Nintendo, incluant toutes les avancées de la version sur PC et autres consoles.Pour rappel, Oddworld: Soulstorm porte sur l'histoire d'un "mudokon", une race réduite en esclavage, appelé Abe qui se retrouve en quête de sauver les siens de leur situation. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de plateforme incluant un système de vocalisations qui permettent de contrôler plus ou moins précisément les autres mudokons afin de tenter d'en sauver le plus possible. Oddworld: Soulstorm inclu également un système d'artisanat permettant de mettre au point différentes armes afin d'aider Abe lors de son aventure.Deux editions physiques spéciales seront disponibles sur Switch, l'édition limitée et l'édition collector, chacune incluant quelques goodies pour les fans de la série, tels que des lithographies, une boîte de cartouches en métal, une figurine d'Abe en résine et un artbook.Pour le moment, voici le trailer d'annonce de la sortie d'Oddworld sur Switch :