Top des ventes de jeux vidéos en France

Publié le Mardi 19 juillet 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Livarot

Mario Strikers Battle League Football (Nintendo Switch) Nintendo Switch Sports (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) F1 22 (PS4) F1 22 (PS5)

F1 22 Horizon Forbidden West Gran Turismo 7

F1 22 Forza Horizon 5 Assassin's Creed Valhalla

F1 22 Fifa 22 GTA V : Edition Premium

Mario Strikers Battle League Football Nintento Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe

Farming Simulator 22 Fifa 22 Pro Cycling Manager 2022

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 26ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Livarot, un fromage de lait cru de vache à patte môle et à croute lavée provenant du Calvados. Il est entouré de 3 à 5 lanières de saule, roseau ou papier, qui lui donnent le surnom de "colonel".Du côté des tops, Mario Strikers est encore et toujours indétrônable et Microsoft est perdant. F1 22 est visiblement petit favori, présent à la tête de tous les tops des plateformes qui le présentent, à l'exception du PC qui reste en couple avec ses jeux de simulation et de gestion.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022 :Sur Playstation 5 :Sur Xbox Series :Sur PlayStation 4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur PC :