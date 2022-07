Kona II: Brume, nouveau jeu annoncé

Publié le Mardi 19 juillet 2022 à 10:40:00 par Sara Brugioli

Ça sent les mystères

La suite du jeu d'enquête Kona, Kona II : Brume, a été annoncée par son éditeur Ravensburg et le studio de dévéloppement Parabole.Kona II : Brume est un jeu narratif et d'aventure à la premiere personne, où le joueur va suivre l'enquête du détective Carl Faubert. Une brume mysterieuse déforme la réalité dans le paysage rural du Canada dans lequel vous évoluez, en plus de la nature impitoyable, le tout dans l'ambiance caractéristique des années 70.Le jeu devrait sortir courant 2023, sur toutes les plateformes (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series).