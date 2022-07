Ravenscourt annonce Let's Sing Presents ABBA

Publié le Mardi 19 juillet 2022 à 10:50:00 par Sara Brugioli

Mamma Mia

J'espère que vous avez gardé vos habits disco... Ravensburg annonce la sortie prochaien de Let's Sing Presents ABBA.Dans la foulée de leur retour sur scène (et leur retour à la mode aussi), la license Let's Sing dédie un opus entièrement au groupe légendaire, pour permettre au public de s'égosiller joyeusement sur tous leurs plus grands hits musicaux, qui ont bercé nos parents (pour certains plus jeunes, nos grands-parents) et avec la sortie de leur dernier album en 2021, qui nous bercera nous aussi.