Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles accueille de nouveaux personnages en DLC

Publié le Mardi 19 juillet 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

On accueille des nouveaux personnages

SEGA a annoncé un nouveau DLC pour le jeu Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles. Ce DLC est un pack de personnages qui amène Uzui Tengen, le pilier du son et personnage central de la deuxième saison en tant que personnage jouable.Pour célébrer le lancement du pack, une mise à jour gratuite est disponible, ainsi qu'un nouveau terrain de combat basé sur la saison 2, le Quartier des Plaisirs, à 24,99€. Acheter ce dernier permettra aux joueurs d'économiser sur tous les packs qui sortiront jusqu'à la fin de l'année. Le pack personnage Uzui Tengen sera distribué au cours de 5 sorties différentes.