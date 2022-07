LEGO dévoile sa console Atari

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 09:45:00 par Ambre Cogné

Un classique en petites briques plastiques

LEGO nous dévoile son dernier kit de construction : la console Atari. Vous pourrez donc construire "l'ancêtre du jeu vidéo", incluant des scènes interchangeables dévoilables sous un panneau de la console, trois cartouches de jeux et le joystick. LEGO nous affirme que ce kit se rapproche le plus possible de la réalité en incluant toute une foule de détails.Un kit plutôt intéressant et massif avec un prix exorbitant à 239,99 €. Il faudra donc cassé la tirelire pour pouvoir y mettre les mains. Alternativement, vous pourrez peut être vivre la satisfaction de construire cette maquette par procuration, en regardant quelques vidéos. Avec mon budget d'étudiante, je pense que je vais en rester là...