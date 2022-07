Un nouveau trailer de gameplay pour The Legend of Heroes: Trails from Zero

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

La seule police stylée au monde



Rappelons que le jeu sortira le 27 septembre sur PC à travers Steam et le 30 en version physique "Deluxe" sur PS4 et sur Switch.





Le JRPG dévelopé par Nihon Falcom et PH3 GmbH et édité par NIS dévoile un trailer de gameplay. Pour une petite mise en contexte, dans The Legend of Heroes: Trails from Zero, vous incarnez Lloyd Bannings, la nouvelle recrue de la SSS (un nom un peu douteux pour une police spéciale), ou Section Spéciale de Soutien. Le jeu est un JRPG classique avec du combat en tour-par-tour où vous contrôlez la totalité de l'équipe.Cependant, ce trailer révèle quelques petites spécificités de gameplay qui semblent plutôt intéressantes...En premier lieu semblerait que les combats se déroulent sur un plateau de jeu à cases, avec des attaques dessinant des zones. On peut également y voir des attaques combinées, des attaques spéciales et des attaques spéciales combinées. Enfin, le trailer nous montre un système de gemmes modifiant les caractéristiques des personnages, avec seulement un nombre limité pouvant être installées simultanément...