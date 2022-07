Les 12 meilleurs documentaires sur HBO Max

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 09:29:59 par Extérieur

12 . Breslin et Hamill : Deadline Artists (2019)

11 . Roadrunner : Un film sur Anthony Bourdain (2021)

10 . Fake Famous (2021)

9 . Tout est copie - Nora Ephron : Scripted & Unscripted (2016)

8 . LFG (2021)

7 . Grey Gardens (1976)

6 . Gimme Shelter (1970)

5 . Going Clear : Scientologie et la prison de la croyance (2015)

4 . 3 minutes 1/2, 10 balles (2015)

3 . Robin Williams : Come Inside My Mind (2018)



2 . The Janes (2022)



1 . Tina (2021)

Une multitude de documentaires exceptionnels sont actuellement disponibles sur HBO Max et devraient permettre aux téléspectateurs de rester investis pendant un certain temps.Les documentaires reviennent lentement à la mode, car les plateformes de streaming comme HBO Max placent ces films sous les projecteurs, ce qui est un soulagement puisqu'il y a tant à raconter. C'est un soulagement, car il y a tant de choses à raconter, surtout à une époque où il est plus important que jamais de connaître le point de vue des autres et de comprendre des situations et des environnements différents.Heureusement, les créateurs de films ont élevé le genre et les gens ne considèrent plus les documentaires comme des films ennuyeux de quatre heures qu'ils doivent regarder parce que c'est dans le programme scolaire. Ces longs métrages sont écrits, étudiés et filmés avec des compétences professionnelles impressionnantes, et certains ne ressemblent même pas à des documentaires. Tous ont une chose en commun : ils ont un message vraiment important à partager.La variété impressionnante de documentaires actuellement disponibles sur HBO Max et l'ampleur de la sélection ne cessent d'évoluer. La plateforme propose des histoires sur des individus et des événements historiques, composées d'un collage d'interviews, de narration et de séquences en coulisses. En plus des entrées originales, qui sont toujours disponibles sur le populaire service de streaming, voici quelques autres des meilleurs documentaires sur HBO Max.Cet article a été préparé en collaboration avec nos collègues de SlotsUp, qui disposent d'une équipe éditoriale talentueuse. Leur projet couvre le créneau des jeux d'argent en France et ils écrivent sur jeux casino 777 machines a sous gratuites . Si vous êtes un fan de ces jeux. Nous vous recommandons de consulter leurs avis. Revenons maintenant à notre articleMalheureusement, l'art du journalisme taché d'encre est devenu de l'histoire ancienne, mais les réalisateurs John Block et Jonathan Alter ont pris sur eux de résumer l'art du journalisme et en même temps les défis du 20ème siècle dans ce documentaire.Il n'y a pas beaucoup de documentaires ou même de films qui tournent autour de l'écriture et du journalisme car il est incroyablement difficile de transmettre l'acte d'écrire à travers un film. Le processus d'écriture est solitaire et silencieux, et la beauté d'une muse, d'une inspiration ou d'une révélation est presque impossible à filmer. Presque, car Breslin et Hamill y sont parvenus grâce à des entretiens parfaitement menés et des images d'archives diligemment rassemblées, qu'ils utilisent à leur avantage pour créer l'un des meilleurs documentaires de HBO Max.Morgan Neville, le même réalisateur, producteur et scénariste responsable de Won't You Be My neighbor en 2018, est la force motrice de cette biographie-documentaire qui se concentre sur la vie, l'époque et l'héritage d'Anthony Bourdain. Célébrité unique dans le sens où il n'en a jamais vraiment été une, Anthony Bourdain a fait revivre à la fois le mode de vie du voyage et le genre des émissions culinaires, juste en étant lui-même, et ce ne sont pas seulement les fans à qui il manque qui apprécieront ce documentaire.Le film a été acclamé par la critique à sa sortie et est considéré comme un succès au box-office, mais il a été critiqué pour avoir utilisé l'IA pour modifier la voix de Bourdain dans certaines parties de la narration. Pour ceux qui sont intéressés par d'autres médias impliquant Bourdain, HBO Max diffuse également la série Parts Unknown.Non seulement Fake Famous répond à une question séculaire : "Comment toutes ces ordures se sont-elles retrouvées sur mon feed ?", mais il offre également un aperçu de la vie des influenceurs et des défis et responsabilités qu'ils ont en coulisses.La plupart d'entre eux sont faux, les choses qu'ils font et les objets qu'ils possèdent sont soit loués, soit empruntés, et le mode de vie qu'ils mènent n'est que la moitié de l'histoire. Mais les gens ont également l'occasion de voir la quantité de travail que nécessite cette profession, surtout pour ceux qui prennent le rôle au sérieux. Et surtout, il transmet le message qu'aujourd'hui, la chose la plus importante est d'utiliser l'influence correctement et de manière responsable.Célébration de l'héritage de Nora Ephron, Everything Is Copy est un documentaire écrit et réalisé par son fils Jacob Bernstein. Le film est la combinaison parfaite de l'amour tendre envers sa mère et des dures réalités de sa vie. Heureusement, Jacob Bernstein a su prendre du recul et rechercher la vérité derrière les histoires au lieu d'aveugler le public avec une lettre d'amour.Le film est fantastique et pourrait être le meilleur documentaire sur HBO Max. Il met en scène de très grands noms, comme Tom Hanks, Meryl Streep, Steven Spielberg et bien d'autres. Les histoires derrière certains livres et films, la vérité derrière les relations et la signification du titre de l'œuvre sont toutes dévoilées, et font que l'on aime encore plus le génie de Nora Ephron.LFG est un documentaire sur la lutte de l'équipe nationale féminine de football des États-Unis pour l'égalité des salaires et sur son procès contre la Fédération américaine de football. C'est un film sportif agréable, mais aussi un documentaire frustrant à regarder en raison du contexte du mouvement.C'est un documentaire qui inclut véritablement les spectateurs dans le combat, et le public se retrouve à se battre à ses côtés, même si le résultat n'est pas clair ou unilatéral à la fin. LFG est passionnant, inspirant et raconte magnifiquement une histoire très importante.Grey Gardens est un film qui touche de très près certains téléspectateurs. Il suit la vie d'une mère et de sa fille qui vivent dans la misère dans un luxueux manoir. Ce film est émotionnellement éprouvant à regarder, car ces femmes se débattent dans leur vie quotidienne, ce qui en fait l'un des meilleurs documentaires de HBO Max.Mais au final, aussi difficile que cela puisse être de voir ces dures réalités, cela vaut la peine de le regarder. Il donne aux gens un aperçu de la vie de ceux qui vivent dans des conditions aussi difficiles. Pour les personnes qui ont été élevées dans un environnement similaire, c'est un excellent moyen de comprendre ce que les anciennes générations ont dû traverser et comment elles ont fini comme elles l'ont fait.Le 6 décembre 1969, la mort de Meredith Hunter et de trois autres personnes est survenue au concert gratuit d'Altamont, dont on se souvient aujourd'hui pour sa violence considérable et son issue horrifiante. Le documentaire Gimme Shelter de 1970 porte sur la tournée américaine de 1969 des Rolling Stones qui s'est terminée par cet événement désormais tristement célèbre, relaté dans l'un des meilleurs documentaires de HBO Max.En pleine période de contre-culture (un mouvement qui s'articule autour de la philosophie du cinéaste "réactif"), les frères Maysles ont voulu enregistrer les événements tels qu'ils se déroulaient naturellement au lieu d'enquêter par le biais d'interviews ou d'autres techniques documentaires conventionnelles.Cela donne au film un sentiment brut, car il ne ressemble pas du tout à un documentaire. Les scènes horribles du concert ont été filmées par de nombreuses personnes et sont apparues dans Gimme Shelter. C'est un film à regarder avec prudence et il n'est pas recommandé pour certains spectateurs, mais ceux qui se souviennent de l'incident, ou ceux qui sont curieux des événements du Free Concert d'Altamont, devraient sans aucun doute le regarder.Tout documentaire qui s'attaque à l'Église de Scientologie est susceptible de susciter la controverse, même s'il est bien documenté et impeccablement référencé. Souvent abrégé en "Going Clear", le documentaire a été produit par HBO et est sorti pour la première fois au festival du film de Sundance, en Utah, avant de faire l'objet d'une sortie limitée dans un nombre restreint de salles de cinéma.Malgré une campagne publicitaire discrète, en partie due à la condamnation du film et de ses participants par l'Église, le film a été salué par la critique et bénéficie toujours d'une certaine publicité grâce au bouche-à-oreille. Sa disponibilité sur des services de streaming comme HBO Max n'a fait qu'accroître sa popularité.Voir les chiffres ne fait que rendre les choses plus réelles. En 2012, Jordan Russell Davis a été abattu dans une station-service de Jacksonville, en Floride. Toute l'affaire a tourné autour de ces trois minutes et demie, où un total de dix balles ont été tirées sur l'adolescent. Le documentaire enquête sur la fusillade, ainsi que sur le procès, les protestations et la couverture médiatique qui ont suivi la tragédie.Ce qui est unique dans ce documentaire, c'est le fait que les spectateurs peuvent avoir de l'empathie pour toutes les personnes impliquées. Beaucoup de films tournant autour de ce type de tragédie utilisent la production comme un moyen de susciter l'indignation ou de protester contre une personne, alors que 3 1/2 Minutes montre tous les côtés de l'histoire, et la vérité laide sur le profilage social et racial que nous voyons aujourd'hui.Robin Williams occupera toujours une place spéciale dans nos cœurs. Une personne extraordinaire dont l'héritage tourne autour du fait qu'à chaque souffle, il souhaitait faire rire les gens. C'est pourquoi des millions de personnes ont été choquées lorsque le comédien bien-aimé a mis fin à ses jours. Come Inside My Mind offre un regard intime et déchirant sur la vie de Robin Williams.Avec Whoopie Goldberg, David Letterman, Billy Crystal et bien d'autres, le documentaire brosse un tableau réaliste et respectueux de la vie de l'humoriste. Il n'occulte pas le fait qu'il a lutté contre l'alcoolisme, la dépression, la toxicomanie et, à la fin, la démence à corps de Lewy, mais met l'accent sur la façon dont il a amélioré la vie de chacun depuis 1977.Les années 1970 semblent bien loin maintenant, mais on a parfois l'impression que le combat reprend, et la sortie de ce documentaire juste avant la décision de la Cour suprême le rend encore plus important. Un groupe qui s'appelait The Janes a travaillé à la mise en place d'un réseau pour les femmes qui avaient besoin d'un avortement dans un contexte où il était difficile de trouver un endroit où obtenir une procédure sûre au marché noir.Chicago était le genre d'endroit où les gens le faisaient eux-mêmes, comme le disent les femmes elles-mêmes en racontant leurs propres histoires dans le cadre du scénario. Au cours des quelques années qui ont précédé l'arrêt Roe v. Wade, qui a rendu l'avortement légal aux États-Unis, les Janes ont aidé plus de 11 000 femmes avant d'être appréhendées en 1972.Tina Turner est l'une des plus grandes musiciennes de tous les temps. En 2021, le réalisateur Dan Lindsay a immortalisé la carrière et la vie de la chanteuse dans son documentaire, Tina. Le film (avec Tina Turner) est un parallèle à ses mémoires de 2020, Happiness Becomes You, et est dédié à son fils décédé, Craig Turner.C'est un excellent documentaire plein d'émotion. Il commence par une phrase choquante tirée d'une interview d'archives de Tina Turner : "Le bon ne l'emportait pas sur le mauvais." Le film explique parfaitement la douleur qui se cache derrière la voix de la chanteuse, et les personnes qui le regardent ne pourront plus jamais écouter ses chansons de la même manière.