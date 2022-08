New Tales from the Borderlands sort en octobre

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Ballec ?

Si vous nous suivez depuis quelque temps déjà, vous savez tous mon amour pour la série Borderlands... Je suis donc pleinement joie, bonheur et liesse de vous annoncer la sortie de New Tales from the Borderlands le 21 octobre prochain. Et le jeu sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Cette aventure standalone est un jeu narratif et interactif basé sur l'univers de la saga, annoncée comme humoristique. Il ne s'agira donc pas d'un FPS, notez bien, mais d'un jeu à la feu Telltale Games, avec des choix à faire qui impacteront le déroulé de l'histoire.L'histoire, justement, se passe dans la métropole de Prométhée, saignée par une guerre sans fin. C'est là que vous allez suivre le destin de trois anti-héros : Anu, la scientifique altruiste ; Octavio, son frère ambitieux au « bagout » incomparable et Fran, la féroce lanceuse de glaces. Et vous devrez faire face à une invasion d'un monstre de l'Arche.Le jeu sera vendu 39,99 € ou 49,99 € en version spéciale incluant le jeu du même genre sorti en 2014, Tales from the Borderlands.