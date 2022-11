(TEST) Trust Redex GTX 981, une bonne souris gaming à petit prix

Publié le Mardi 8 novembre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Excellent rapport qualité-prix

Vous avez pu le voir hier, mon test sur Trifox est ENFIN sorti, mais à quel prix ? De nombreux sacrifices chers lecteurs et lectrices, mais surtout, Cedric a refusé de me donner ma commission sur le pari qui m'a tant coûté. S'en était trop, alors je suis parti guerroyer, en croisade, contre le Maréchal Gasperini. Et la dernière bataille s'est déroulée devant la justice même.Ma belle France allait pouvoir enfin me donner raison. Et au terme d'une longue lutte, que prononce le tribunal ? Une poignée de quelques misérables centimes que je n'aurais même pas puisque le patron a publié le test à temps, et aucune excuse de sa part… Mon honneur, mes sentiments ont été bafoués, et je demande réparation !J'ai donc logiquement fait appel à cette décision, moi, la victime de ce complot. Mais je ne me ferai pas avoir deux fois. Je sais que je n'obtiendrai pas gain de cause contre un homme possédant des bras tellement longs, que les plus reculées des montagnes de Chine sont sous son influence. C'est pourquoi je me tourne vers mon dernier atout. Je remets mon destin entre les mains de Dieu, et ainsi, je demande un DUEL JUDICIAIRE !Le principal ayant été dit, je vous laisse avec le test de la Trust Redex GTX 981, une souris qui ne paie pas de mine mais saura (peut-être) vous satisfaire.