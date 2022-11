Animal Trainer Simulator, on ne joue pas avec la nourriture

Publié le Mardi 8 novembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Delicatessen

Dans la grande lignée des simulator, qui vous permettent de simulater (sic) tout ce qui existe, du Bûcheron Simulator au Barrista Simulator en passant par le Chirurgien Simulator, Nettoyeur de bâteau Simulator ou encore gérant de station-service simulator, pour ne citer que certains titres, voici désormais Au pied sale bête Simulator, plus communément appelé "Animal Trainer Simulator".Vous allez devoir gérer et développer votre centre de dressage pour animaux. Et pas seulement ces saloperies de clébards de merde, mais aussi ces saloperies de chevaux de merde, et d'autres espèces de saloperies d'animaux de merde.Entraînements et compétitions sont aussi de la partie.Sortie prévue sur Steam en 2023.