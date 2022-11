Trois nuits pas semaine, le film sort demain

Publié le Mardi 8 novembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Indochine

Trois nuits par semaine (le titre est une référence à la chanson d'Indochine, bien entendu) va vous narrer une histoire de garçon au féminin (fille au masculin). Réalisé par Florent Gouëlou, avec Pablo Pauly, Cookie Kunty/Romain Eck et Hafsia Herzi, le film raconte l'histoire de Baptiste, 29 ans, en couple avec Samia.Quand il rencontre Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne, il est d'abord fasciné par elle et la convainc de réaliser un projet photo avec elle. Mais sa découverte de cet univers particulier va boulerser sa vie.Un film tendre et émouvant à la fois ?