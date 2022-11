Deceive Inc., le FPS d'espionnage en multijoueur, se dévoile

Publié le Mardi 8 novembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Spy Games

Développé par Sweet Bandits Studios, Deceive Inc. est un FPS multijoueur prévu pour le début de l'année 2023, sur PC, PS5 et Xbox Series. Un nouveau carnet de développeurs vient d'être mis en ligne et décrit le "Facteur criminogène"...Le jeu se déroule dans un grand centre commercial. Le but est de récupérer un objet et de l'extraire des lieux, avec votre équipe. En face de vous, une équipe d'espions ennemis a exactement le même objectif.A l'aide de divers gadgets, vous allez devoir tenter de survivre et remporter la partie.Le jeu se veut inspiré par les films hollywoodiens et les séries TV des années 70.