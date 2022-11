- Amsterdam : les acteurs se confient sur leurs rôles

Publié le Lundi 7 novembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Sur le port

Sorti mercredi dernier au cinéma, Amsterdam est un film écrit et réalisé par David O. Russell, avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña ainsi que Rami Malek et Robert de Niro,Le film, produit par Disney, raconte l'histire de trois personnages accusés à tort d'un meurtre dont ils ont été les témoins. Un récit où se mêlent fiction et réalités historiques.Un making-of avec Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington a été publié.