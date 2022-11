Swort Art Online Last Recollection annoncé pour 2023

Publié le Mardi 8 novembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Underworld

Bandai Namco Europe a officialisé la sortie pour 2023 de Swort Art Online Last Recollection, à paraître sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series et PS5. Ce JRPG se déroulant dans l’univers de Sword Art Online proposera une nouvelle interprétation de l’histoire de Reki Kawahara.Vous pourrez y suivre les aventures de Kirito, plongé en pleine guerre de l'Underworld, alors que les portes du Territoire des Ténèbres s’ouvrent et que des monstruosités s'apprêtent à dévaster l'Empire. Dorothy, un mystérieux chevalier noir, va confier à Kirito et ses amis, une mission périlleuse. Objectif : sauver le monde. Ben oui. Forcément. Vous vous attendiez à quoi ?Une bande annonce a été dévoilée. Plus une interview de Matsuoka Yoshitsugu, qui fait la voix de Kirito. Et qui a été interviewé dans un couloir. Ou un placard. Ou des chiottes publiques. Enfin un endroit où l'accoustique est pourrie.