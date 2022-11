Sifu : les versions boîte sont sorties

Publié le Mercredi 9 novembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Kung Fu fu

Sorti sur PC, PS4 et PS5, Sifu est un jeu de baston où l'on incarne un disciple venu venger son maître, dans une ambiance film d'action asiatique des années 70. A chaque mort, votre personnage vieillit, vous donnant moins de vie totale, mais vous permettant d'infliger plus de dégâts, comme un vrai maitre d'arts martiaux.Le jeu vient de sortir en version boîte, sur Nintendo Switch.Trois éditions sont disponibles :La Vengeance Edition comprend :• La version Nintendo Switch du jeu• Un SteelBook exclusif• Un artbook ‘The Art of Sifu’• La bande originale du jeu (en format numérique)• 3 lithographiesPensé pour les nombreux joueurs possédant déjà le jeu sur une autre plateforme, le Redemption Set n'intègre pas le jeu, mais inclut :• Une figurine à l’effigie du disciple (20 cm)• Un pendentif de ténacité• Un exemplaire de 160 pages de l’ouvrage Behind the Art of Sifu – Journal des développeurs, édité par Pix’n LoveEnfin, en plus plus de proposer l’ensemble du contenu du Redemption Set, la Redemption Edition pour Nintendo Switch intègrera également les goodies de la Vengeance Edition. Donc le jeu.