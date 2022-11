Firefighting Simulator – The Squad annoncé sur consoles

Publié le Mercredi 9 novembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ce soir, on vous met le feu !

Simulation de lutte anti-incendie, le jeu Firefighting Simulator – The Squad est annoncé pour le 6 décembre 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One and Xbox Series X|S au prix de 29,99 €.Développé par les allemands de Chronos Unterhaltungssoftware, et question de faire brûler des trucs, ils s'y connaissent en Allemagne, et édité par Astragon Entertainment, Firefighting Simulator - The Squad vous permet de gérer une escouade de pompiers, appelée pour des incendies.5 véhicules seront proposés, un équipement authentique et même la possibilité de jouer en coop à 4. Les développeurs nous annoncent également une physique réaliste du feu.