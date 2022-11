- FIFA : la compil ultime des chansons du jeu

Publié le Mercredi 9 novembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Fais péter le son, garçon

Glass Animals - Heat Waves

Avicii - The Nights

Billie Eilish - you should see me in a crown

Imagine Dragons - On Top Of The World

Bad Bunny, Bomba Estéreo - Ojitos Lindos

EA, en collaboration avec Spotify, vient de sortir la bande-son ultime de FIFA. La "Ultimate FIFA Soundtrack" avec, inclus, quelques 100 chansons utilisées depuis le début de la série, dans ses différents opus.40 d'entre elles reviendront dans FIFA 23 et accompagneront la mise à jour Coupe du Monde du Qatar 2022.Les 5 chansons FIFA les plus écoutées sur Spotify sont :Alors que merde, y'a Song 2 de Blur à écouter d'abord, hein. Avec Damon Albarn au chant. Et la tansition est bien faite, puisque EA rappelle que le groupe Gorillaz, avec le même chanteur, a composé Baby Queen, un nouveau morceau, déjà présent dans FIFA 23.Bref. Rendez-vous sur Spotify