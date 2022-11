Publié le Mercredi 9 novembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

XV du Pic

Call of Duty Modern Warfare II (PS5) Call of Duty Modern Warfare II (PS4) Call of Duty Modern Warfare II (Xbox Series / Xbox One) Fifa 23 (PS4) Bayonetta 3 (Nintendo Switch)

Call of Duty Modern Warfare II Fifa 23 Gotham Knights

Call of Duty Modern Warfare II Fifa 23 Gotham Knights

Call of Duty Modern Warfare II Fifa 23 F1 22

Fifa 23 Cyberpunk 2077 F1 22

Bayonetta 3 Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope Bayonetta 3 Trinity Mascarade Edition

Fifa 23 Farming Simulator 22 Minecraft Java et Bedrock

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 43semaine de 2022.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir le XV du Pic, Bleu de Termignon, un fromage au lait cru de chèvre à pâte molle et à croûte fleurie, produit dans le département du Tarn. Il est de forme ovale, en hommage au rugby.Quant aux jeux, ma foi, Call of Duty Modern Warfare II dézingue tout sur son passage.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 24 au 30 octobre :Sur PS5 :Sur Xbox Series :Sur PS4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur PC :