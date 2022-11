- Need for Speed Unbound s'offre une bande-annonce

Publié le Mercredi 9 novembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Avec un rappeur de merde

EA et Criterion ont mis en ligne une nouvelle vidéo de leur Need for Speed Unbound, à paraître le 2 décembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.C'est le mode Takeover qui est ici détaillé : il s'agit d'un nouveau mode de pilotage expert à base de drifts et courses dans le but de récupérer des objets à collectionner et prendre le contrôle des quartiers.Takeover, qui n'a rien à voir avec Takedown... L'occasion, une nouvelle fois, de réclamer à corps et à cris un nouvel opus de Burnout, série phare de chez Criterion. Allez, bordel. NFS, c'est mort et enterré depuis plusieurs opus déjà. Revenez à vos premières amours (et aux nôtres). Au lieu de nous pondre des jeux mettant en scène des rappeurs de merde condamné pour violences, inculpé pour agression avec arme et se présentant comme un adepte des orgies sexuelles. Bien, EA, pour les choix de ses partenariats...