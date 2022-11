- Deliver Us Mars : un nouveau journal des développeurs

Publié le Mercredi 9 novembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

A la recherche du père

Initialement prévu pour septembre dernier, repoussé au 2 février 2023, le jeu Deliver Us Mars fait reparler de lui. Cette suite de l'excellent Deliver Us The Moonest prévu sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.Signé Frontier Foundry, le jeu s'offre une nouvelle bande-annonce qui permet d'en savoir plus sur le passé des deux soeurs, Kathy et Claire. Elles sont à la recherche de leur père qui les a abandonnées des années auparavant. Elles doivent également rapporter chez elles les ARKs, vaisseaux énormes capables d’inverser le déclin environnemental causé par le réchauffement climatique terrien.