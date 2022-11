Dragon Age : la série Netflix débarque le 9 décembre

Publié le Lundi 14 novembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Pas convaincu...

EA et Neflix lanceront la série animée Dragon Age Absolution dès le 9 décembre prochain. Cette série sera, bien évidemment, disponible uniquement sur la plateforme de streaming payante.Elle raconte l'histoire de Miriam, une mercenaire elfe en danger après le cambriolage raté de la maison de l'homme le plus puissant de la ville de Tévinter. Miriam va devoir se battre pour sauver sa vie et celle de ses amis.6 épides de 30 minutes composent cette première saison.A découvrir en vidéo. C'est moi ou on va avoir droit à du 15 images par seconde, façon dessin animé des années 80 ?