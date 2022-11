Yum Yum Cookstar est sorti sur PC et consoles

Publié le Lundi 14 novembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça se mange, la licorne ?

Ravenscourt et Planet Entertainment viennent de sortir le jeu Yum Yum Cookstar sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Il s'agit d'un jeu familial dans lequel vous allez vous transformer en cuisinier.Plus de 70 recettes sont à découvrir et à préparer par la cheffe Yum Yum, une fan de nourriture de licorne, que vous allez incarner. Gaufres arc-en-ciel, smoothies licorne, sushis burritos, gâteaux à étages au pain perdu... le but sera de séduire les trois juges.4 modes de difficulté vous attendent dans le jeu, des tournois et des défis quotidiens sont également prévus.