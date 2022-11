We Were Here Forever pour le 31 janvier sur consoles

Publié le Lundi 14 novembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Perdus à deux

Sorti au printemps sur PC, le jeu We Were Here Forever est annoncé sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour le 31 janvier 2023. Il sera vendu 17,99 €.Nouveau jeu de la série des "We Were Here", il s'agit d'un mélange de puzzles et d'horreur, jouable en coop, à parcourir des donjons dans un paysage arctique. Le tout dans une ambiance fantasy. Le but est de s'échapper de Castle Rock, dont les habitants ont, jadis, tenté d'organiser la résistance contre le roi tyran.Un jeu en vue subjective, à découvrir en vidéo.