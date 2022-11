- Nightmare est sorti sur Steam

Publié le Vendredi 11 novembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu pour enfants

Nightmare est un petit jeu d'horreur indépendant vous mettant dans la peau d'un personnage en plein cauchemar. Pour espérer vous réveiller, il vous faudra chercher des objets dans le niveau vous permettant de faire de la lumière et de préserver votre santé mentale.Niveau rejouabilité, les objets ne sont pas placés au même endroit d'une partie à l'autre, et grâce à une IA vendue comme évolutive, et changeant de comportement en cours de partie.Le jeu vient de sortir sur Steam Et sinon, vous avez peur des fantômes ?