- Commandos 2 & 3 HD Double Pack est disponible

Publié le Vendredi 11 novembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Derrière les lignes ennemies

Très bons jeux sortis à l'époque sur PC, en 2001 pour le premier et en 2003 pour le second, les jeux Commandos 2 et Commandos 3 sont désormais disponibles en pack, remaster HD, sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Développés par Raylight Games et Yippee! Entertainment, ils vous mettent aux commandes d'un commando militaire envoyé dans les lignes ennemies pour remplir diverses missions, durant la Seconde Guerre Mondiale. Le tout en 3D isométrique, au tour par tour.Ces versions bénéficient de graphismes entièrement retravaillés, interface améliorée, gameplay revu...A découvrir, vraiment.