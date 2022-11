- Garfield Lasagna Party est disponible

Publié le Vendredi 11 novembre 2022 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

Chat alors...

Microids vient de sortir Garfield Lasagna Party sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.Il s'agit d'un mix de mini-jeux à jouer en famille. Plus de 30 mini-jeux sont inclus, 4 personnages de la série (Garfield, Nermal, Arlène et Odie) à sélectionner, un jeu de plateau à parcouri qui vous lance les mini-jeux selon les cases sur lesquelles vous tombez, le tout jouable à 4 en local...Et des lasagnes.