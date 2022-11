Dragon Ball Xenoverse 2 : Le pack Héros de la Justice 1 est disponible

Publié le Vendredi 11 novembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Gamma Sutra ?

Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC et il est compatible PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Bandai Namco vient de sortir un DLC intitulé Le pack Héros de la Justice 1.Ce nouveau contenu est inspiré du film Dragon Ball Super Hero.Vous y trouverez 3 nouveaux personnages : Gamma 1, Gamma 2 et Gohan. En bonus, 4 nouvelles quêtes parallèles, 4 costumes inédits, de nouveaux écrans de chargement et 7 techniques de Gamma 1 et Gamma 2 pour les avatars des joueurs.Une mise à jour gratuite accompagne ce DLC, ajoutant costumes, accessoires, doubles attaques ultimes, Super âmes, quêtes de raid, figurines Hero Colosseum et illustrations d’écran de chargement.