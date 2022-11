(TEST) God of War Ragnarok (PS4, PS5)

Publié le Jeudi 10 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ô Dieux

Je partage avec Kratos cette coiffure où le cheveu a déserté sa place et une certaine pilosité faciale (même si la sienne est plus développée). Je partage également avec lui le poids de l'âge, que nous traînons péniblement sur nos épaules. Mais aussi le poids d'être père. Son fils est son fardeau, mes filles sont le mien. Enfin, je partage avec lui une certaine appétance pour la violence et les démembrements.Je partage aussi ce petit plaisir de se trimbaler à moitié à poil été comme hiver, mais ça, c'est un autre débat.Bref, j'étais absolument ravi de retrouver mon vieil ami Kratos, pour partager avec lui de nouvelles aventures.