World of Warcraft : Héritages de Dragonflight en intégralité

Publié le Jeudi 10 novembre 2022 à 10:40:00 par Walid Hamadi

L’extension Dragonflight pour World of Warcraft arrive le 29 novembre et pour vous mettre dans le bain, Blizzard propose de découvrir la mini-série de courts métrages intitulée « Héritages ». Sur le modèle de « Les Éternités » de Shadowlands et de « Prémices » de Battle for Azeroth, « Héritages » raconte l’histoire de Nozdormu, l’Aspect dragon du temps, et de sa quête d’indices sur ce que l’avenir réserve aux Vols draconiques.Le troisième et dernier chapitre vient tout juste de paraître et si vous devez rattraper votre retard, les deux premiers épisodes sont trouvables ici et là . Le tout en bon François mes bonnes gens.