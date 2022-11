Une date de sortie pour Tales of Symphonia remastered

Publié le Jeudi 10 novembre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le retour d'une relique du RPG

Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, Tales of Symphonia, sorti à l'origine en 2003, est un classique du JRPG. Vous y retrouverez notre héros, Lloyd Irvin, et toute sa bande de joyeux lurons, aux prises avec deux mondes entremêlés, qu'ils feront de leur mieux pour sauver.Avec un système de combat devenu basique, au tour par tour, et des attaques coordonnées façon Chrono Trigger, le gameplay n'a rien d'innovant de nos jours. Mais ça fait plaisir de (re)découvrir ce titre tout propre, tout beau pour 2023.Tales of Symphonia Remastered sera disponible le 17 février 2023 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et sera compatible PlayStation 5 et Xbox Series X|S.