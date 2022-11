Nouveau trailer pour la mise à jour de Len's Island

Publié le Jeudi 10 novembre 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

Un jeu qui mixe les genres

La nouvelle mise à jour de Len's Island se dévoile un peu plus aux joueurs avec un nouveau trailer. Cette mise à jour, la plus importante depuis l'arrivée en Early Access du jeu, éclate les confins du jeu et transforme son univers en monde ouvert explorable, d'île en île et de grotte en grotte.Six nouveaux biomes seront disponibles dans le jeu, chacun avec leur propres ennemis, missions, zones secrètes et enjeux. Des améliorations aux systèmes d'agriculture, avec des nouvelles technologies, et de combat (nouvelles armes et capacités) sont également incluses. Car oui, le jeu mélange des aspects de simulateur de ferme, exploration à la Minecraft et combat dans des donjons grouillant de bestioles fastidieuses. De quoi séduire un large panel de joueurs, surtout avec cette grande mise à jour.Len's Island - Uncharted Waters sera lancé le 16 décembre sur Steam.