Black Panther Wakanda Forever, la critique du film

Publié le Mercredi 9 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le calvaire de Sylvain

Comme d'habitude, parce que nous, le vide intersidéral des scénario de cette saga nous emmerde profondémment et que lui, il kiffe toujours autant dans des proportions proches du priapisme inintellectuel, nous avons envoyé Sylvain voir le nouveau film Marvel.Après la projection de Black Panther Wakanda Forever, nous pensions le retrouver tout émoustillé, limite à chercher un costume de Black Panther pour son chat dans l'espoir secret de lui faire subir des choses inavouable. Quelle ne fut pas notre surprise quand il revint à la rédaction, les larmes aux yeux, le coeur lourd et les lèvres tremblantes. Et le nez qui coule. Mais ça, c'est juste parce qu'il y est allé en t-shirt, ce con, alors que le froid est revenu.