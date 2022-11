- Disney lance sa campagne de Noël avec un magnifique court métrage

Publié le Mercredi 9 novembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est magique, on vous dit

Disney vient de lancer sa campagne de Noël, une nouvelle fois intitulée « La Magie d’être ensemble » et a mis en ligne le dernier volet de la trilogie de courts métrages au profit de l'association Make-A-Wish.Le premier court était sorti en 2020 (Lola) et le deuxième l'année dernière (Le beau-père). Cette année, il s'appelle "Le Cadeau".Bon, après, c'est pas qu'on veut chipoter, mais la mère qui revient d'accouchement avec une taille de guêpe, le matin après avoir accouché la veille au soir, et avec un chiard rondouillard, sans pli et éveillé comme s'il avait 1 an, hein... j'veux bien que la magie de Noël, Disney, tout ça, mais bon. Moi, l'accouchement de mes gamines, il ne s'est pas vraiment passé comme ça.Comment ça, j'suis sans coeur ? Mais si ! Vous verrez mon sapin quand je le décorerai avec tous ceux que j'ai arraché !