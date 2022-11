- Pokémon Écarlate et Pokémon Violet montre ses raids

Publié le Mercredi 9 novembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi, je peux montrer ma raid ?

C'est tout en délicatesse, avec un sous-titre totalement adapté aux enfants, que nous vous annonçons la sortie d'une nouvelle vidéo des jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Et d'ailleurs, tiens, on va même vous en mettre 3 pour le prix d'une. Ce qui donnera l'occasion de découvrir un nouveau Pokémon, Mordudor.Le Livre Écarlate et le Livre Violet, qui apparaîtront dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet (chacun le sien) racontent l'histoire d'une expédition ayant traversé une zone inexplorée de la région de Paldea. Et vous allez devoir vérifier ce qui y est raconté. Vous croiserez notamment des cristaux noirs différents de ceux avec lesquels il faut interagir pour participer à des raids Téracristal, puisque les Pokémon y sont notamment plus puissants et qu'ils n'apparaissent que pour une durée limitée.