La mise à jour tant attendue de Halo Infinite est là

« Cette mise à jour est la plus conséquente jamais proposée pour le jeu depuis son lancement » Xbox France n’est pas peu fier de sa Winter Update qui est désormais téléchargeable. Que ce soit sur Xbox One, Séries X ou PC, tous les joueurs de Halo Inifinite peuvent profiter de l’ajout de la coopération en ligne pour la campagne. On rappelle que l’idée d’une coop locale a été abandonnée, mais si vos amis que vos amis aient une console ou, trois d’entre eux pourront vous rejoindre pour recommencer n’importe quelle mission. Car oui, cette coop est cross-plateform.



Parmi les autres nouveautés on retiendra l’ouverture de la bêta du mode Forge incluant le partage de créations, des points d’expérience en fonction des matches que vous finissez, un Pass Combat gratuit de 30 paliers, deux nouvelles cartes multijoueur et trois modes de jeux supplémentaires ainsi que de nouveaux succès Xbox bien entendu.



343 Industries promet aussi une amélioration du matchmaking et des playlists, l’ensemble de cette Winter Update ayant pour but de donner un nouvel élan à leur jeu sorti il y a un an tout juste.