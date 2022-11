La première extension de Humankind est disponible

Publié le Jeudi 10 novembre 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Ensemble on roule... ?

La première expansion du jeu de gestion Humankind est désormais disponible. Together We Rule apporte des nouveautés sur la diplomatie, l'espionnage et rends disponibles six nouvelles cultures. Avec cette extension arrive également une mise à jour gratuite, Metternich, qui rajoute des mécaniques de furtivité et de réorganisation de peuples indépendants.Les développeurs ont mis l'accent sur la diplomatie pour cette extension, pour permettre aux joueurs de résoudre des conflits grâce à des discours, des diplomates, des alliances et sans verser une goutte de sang. Le Congrès de l'Humanité et l'Ambassade, des nouveaux bâtiments, vont permettre d'influencer le climat diplomatique du monde, et l'introduction des agents vous permettra de récréer la Guerre Froide, à coup d'intimidations, de kidnappings et d'échanges d'informations. Et bien évidemment, six nouvelles cultures jouables: les Sumériens, les Chinois Han, les Bulgares, les Suisses, les Écossais et les Singapouriens.Together We Rule est disponible sur Steam, Epic Games Store et Xbox Game Pass au prix de 19,99€, et est en réduction de 10% jusqu'au 16 novembre.