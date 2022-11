PlayStation Plus : Les nouveaux jeux pour l'Extra et le Premium de Novembre

Publié le Jeudi 10 novembre 2022 à 11:10:00 par Ambre Cogné

Une ribambelle de classiques

The Elder's Scrolls V: Skyrim - Special Edition (PS4, PS5)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (PS4, PS5)

Kingdom Hearts III (PS4)

Kingdom Hearts HD 1.5 et 2.5 ReMIX (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition (PS4, PS5)

Tom Clancy's The Division 2 (PS4)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (PS4)

Chorus (PS4, PS5)

What Remains of Edith Finch (PS4)

The Gardens Between (PS4, PS5)

Earth Defense Force: World Brothers (PS4)

Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)

Onee Chanbara Origin (PS4)

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Locked and Loaded (PS3)

Ratchet & Clank 3 (PS3)

Ratchet: Gladiator (PS3)

Ratchet & Clank: Opération Destruction (PS3)

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium. Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 15 novembre.Sans plus tarder, voici les jeux disponibles en ce mois de novembre pour les formules Extra et Premium :De plus, les abonnés Premium auront accès aux jeux suivants :Pour le détail complet des jeux, n'hésitez pas à visiter le blog officiel