Dordogne, un jeu français

Publié le Jeudi 10 novembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à l'eau

Edité par Focus Entertainment, le jeu Dordogne est signé du studio français "Un je ne sais quoi". Prévu pour une sortie au printemps prochain, Dordogne sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Dans des graphismes peints à la main à l'aquarelle, le jeu vous raconte l'histoire de Mimi, une jeune femme qui a oublié ses souvenirs d'enface. Elle va explorer les lieux pour les retrouver, avec ce que cela implique de joies et douleurs, de douceur et de regrets.Une bande-annonce, baptisée Watercolor Memories, a été mise en ligne.