DARQ Ultimate Edition est sorti

Publié le Vendredi 11 novembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tout ça c'est dans la tête

Feardemic et Unfold viennent de sortir DARQ: Complete Edition sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.DARQ: Ultimate Edition comprend le jeu de base et ses deux DLCs, "The Crypt" et "The Tower", la bande son du jeu en numérique, des autocollants, un artbook, et le comics "Darq Dream Journal", lui aussi en version numérique.DARQ est un jeu d'horreur psychologique qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, Lloyd, enfermé dans un cauchemar duquel il ne peut s'échapper. Il va devoir explorer les noirceurs de son subconscient et survivre en manipulant son environnement et en se servant de la physique.