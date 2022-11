Steelrising : le DLC Les Secrets de Cagliostro est sorti

Publié le Vendredi 11 novembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le Comte est bon

Spiders et Nacon viennent de sortir le nouveau DLC de Steelrising, Les Secrets de Cagliostro, sur PC, PS5 et Xbox Series. Ce DLC comprend un nouveau niveau de jeu et de nouveaux contenus.Au menu, le niveau de l’Hôpital Saint Louis, 1 quête "principale", 5 armes, 1 boss, plusieurs nouveaux ennemis et variations d’ennemis existants, 2 nouveaux personnages et des quêtes secondaires qui inviteront à revisiter certains niveaux.. Les joueurs devront avoir au moins terminé le niveau ''Bastille'' pour y avoir accès.On vous propose de relire notre test du jeu ici