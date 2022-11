Police Simulator: Patrol Officers est disponible

Publié le Vendredi 11 novembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Microids France vient de sortir Police Simulator sur PC et consoles. Le jeu est également disponible en version physique, pour PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Développé par Aesir Interactive, Police Simulator: Patrol Officers propose aux joueurs d'intégrer le département de police de la ville fictive américaine de Brighton pour partir en patrouille virtuelle et combattre le crime.Par ailleurs, le DLC Véhicule de Terrain Urbain est également disponible à l’achat.