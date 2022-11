- Machinika Museum est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 11 novembre 2022 à 11:23:00 par Cedric Gasperini

QI faibles s'abstenir

Jeu de puzzles signé Littlefield Studio, Machinika Museum est déjà sorti sur mobile et sur PC. Les développeurs viennent de le sortir sur Nintendo Switch.Il s'agit d'un jeu de puzzles qui se déroule dans un musée. Mais un un musée bien particulier puisqu'il abrite des machines aliens qui ne demandent qu'à être réparées et comprises. Comprises avant d'être réparées, d'ailleurs.Vous allez devoir découvrir qui a envoyé ces machines, ce qu'elles sont et pourquoi vous êtes la seule personne à les être capable de les comprendre (ce qui est faux, d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres joueurs dans la même situation).